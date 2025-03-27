دراسة: زيادة تلوث الهواء نتيجة القيادة السيئة للسيارات

بكين - (د ب أ):

ذكرت دراسة نشرتها مجلة "الغلاف الجوي" الصادرة عن الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي أن القيادة السيئة للسيارات وكثرة استخدام المكابح دليل ليس فقط على ضعف مهارات القيادة، وإنما تسبب أيضا تلوث الهواء.

وقالت الدراسة إن تآكل قرص الفرامل الناتج عن القيادة المتقطعة والضغط المتكرر على بدال المكبح يعتبر سببًا رئيسيًا لتواجد الجسيمات المعدنية الملوثة للهواء داخل المدن، والتي يمكن أن تضر صحة الإنسان، وفقًا لباحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة الصين لعلوم الأرض في مدينة ووهان الصينية.

يقول العلماء إن الخطر المحتمل الذي تشكله جسيمات معدن الأنتيمون (الإثمد) يؤكد ضرورة معرفة مصدر هذه الجسيمات "للتعامل معها بشكل فعال"، حيث قالوا إن بحثهم هو الأول الذي يستخدم "بصمات النظائر الفريدة" لهذا المعدن لتتبعه في تلوث الهواء بالمناطق الحضرية.

يأتي ذلك في حين تزايد اهتمام العلماء برصد المصادر الأخرى لتلوث الهواء نتيجة استخدام السيارات بعيدا عن العوادم الغازية، ومنها الجسيمات الناتجة عن تآكل الإطارات وتآكل أقراص المكابح والتي يمكن أن تؤدي إلى أثار صحية ضارة، من السيارات الكهربائية، التي غالبًا ما يتم تسويقها على أنها خالية من الانبعاثات والعوادم.

وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء، الذي يتركز معظمه في المدن وحولها، يتسبب في وفاة واحدة من كل ست وفيات مبكرة حول العالم، ويرتبط بحالات مرضية تتراوح بين التوحد والشلل الدماغي.