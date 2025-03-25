خطورة وضع مياه الصنبور في السيارة ..لماذا يجب أن تتجنبها؟

كتب. محمود أمين |

يعتقد العديد من سائقي السيارات أن ملء خزان مياه التبريد -المعروف أيضًا بمياه الرادياتير- بمياه الصنبور هو خيار سريع وآمن عند الحاجة لتزويد السيارة بالماء، خاصة في حالات الطوارئ. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن مياه الصنبور قد تحتوي على معادن وشوائب قد تؤثر بشكل سلبي على أجزاء السيارة وتسبب أضرارًا على المدى الطويل. في هذا التقرير، سنتناول مخاطر وضع مياه الصنبور في سيارتك:

محتويات مياه الصنبور وتأثيرها على السيارة

مياه الصنبور تحتوي على مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، التي يمكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة عند استخدامها في نظام التبريد في السيارة. على الرغم من أن هذه المعادن قد لا تكون ضارة في الاستخدامات اليومية للإنسان، إلا أن تأثيرها على محرك السيارة قد يكون مضرًا.

التكلس والترسبات

مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي المعادن الموجودة في مياه الصنبور إلى تكوين الترسبات الكلسية داخل نظام التبريد. هذه الترسبات يمكن أن تتراكم في الرادياتير، مضخة الماء، والخراطيم، مما يقلل من كفاءة التبريد ويسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

التآكل والتلف

الحديد والمغنيسيوم في مياه الصنبور يمكن أن يتسبب في تآكل الأجزاء المعدنية داخل المحرك ونظام التبريد. يمكن أن يؤدي التآكل إلى تسربات المياه وتلف الأجزاء المكلفة.

مخاطر تأثير مياه الصنبور على كفاءة التبريد

نظام التبريد في السيارة يعتمد بشكل أساسي على سائل خاص يسمى سائل التبريد والذي يحتوي على مزيج من الماء والسوائل المضادة للتجمد. يتميز سائل التبريد بمواصفات خاصة مثل مقاومة درجات الحرارة المرتفعة ومنع التآكل. إذا تم استخدام مياه الصنبور بدلاً من سائل التبريد المخصص، وينتج عنه :

فعالية التبريد تتناقص

مياه الصنبور تفتقر إلى المواد الكيميائية التي تضمن التبريد الفعال تحت درجات الحرارة العالية، مما يرفع من احتمال سخونة المحرك.

مشكلة في انتقال الحرارة

يمكن أن يؤدي التآكل والترسبات إلى انسداد القنوات في النظام، مما يقلل من قدرة المياه على امتصاص الحرارة من المحرك بشكل فعال.

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