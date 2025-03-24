مع انتهاء الشتاء.. هل تحتاج إطارات السيارة إلى التغيير؟

كتب - محمود أمين:

مع انتهاء فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، يبدأ العديد من سائقي السيارات في التفكير في حالة الإطارات حيث يشهد الشتاء تقلبات في الأحوال الجوية، مثل الأمطار والبرد، التي تؤثر بشكل كبير على أداء الإطارات.

بعد مرور أشهر من القيادة في هذه الظروف، قد تظهر علامات على تآكل أو تدهور الإطارات، مما يستدعي فحصها أو حتى تغييرها لضمان سلامة القيادة وأداء السيارة.

في هذا التقرير، سنتناول الأسباب التي تجعل من الضروري تغيير الإطارات بعد انتهاء الشتاء:

تأثير فصل الشتاء على الإطارات

يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها الإطارات لاختبارات قاسية بسبب درجات الحرارة المنخفضة، الأمطار. تتعرض الإطارات للتآكل بشكل أسرع عندما تكون القيادة على الطرق الرطبة أو المبللة . كما أن البرودة تؤدي إلى صلابة الإطارات، مما يقلل من قدرتها على التماسك مع الطريق، ويزيد من خطر الانزلاق.

إلى جانب ذلك، فإن القيادة على الطرق المليئة بالحفر والتموجات بسبب الأمطار الغزيرة تساهم في تلف الإطارات بشكل أسرع. لذا، من المهم فحص الإطارات بعد فصل الشتاء للتأكد من أنها لا تزال صالحة للاستخدام.

كيفية فحص حالة الإطارات بعد الشتاء

عند انتهاء الشتاء، يجب على السائقين فحص إطارات سياراتهم بعناية للتأكد من أنها ما زالت في حالة جيدة. وهي كالتالي:

فحص العمق الداخلي للمداس

يعتبر عمق المداس من أهم العوامل التي تؤثر في أداء الإطار. الإطارات التي يقل عمق المداس فيها عن 1.6 مم تصبح غير آمنة، خاصة في الظروف المبللة. يمكن فحص العمق باستخدام أداة قياس عمق المداس أو حتى استخدام قطعة من العملة المعدنية في شق المداس.

البحث عن التشققات أو القطوع

تحقق من وجود أي تشققات أو قطع في جوانب الإطار أو سطحه. يمكن أن تكون هذه العيوب نتيجة لاستخدام الإطارات في ظروف قاسية، مثل القيادة على الطرق المبللة.

متى يجب تغيير الإطارات؟

التآكل الشديد للمداس إذا وصل عمق المداس إلى أقل من الحد المسموح به (1.6 مم)، فمن الأفضل استبدال الإطار، القطع أو التشققات العميقة إذا كان هناك تلف ظاهر في جوانب الإطار أو أي قطع قد تكون أثرت على هيكل الإطار، فيجب تغييره، الظهور المفاجئ للانتفاخات أو التكتلات.

وفي حالة ظهور انتفاخات أو تكتلات على سطح الإطار، يجب تغييره فورًا لأن هذا يشير إلى ضعف هيكل الإطار مما يزيد من خطر انفجاره، تأثيرات فحص التوازن والمحاذاة، إذا لم يتمكن فني الصيانة من تصحيح توازن أو محاذاة العجلات، فهذا قد يعني أن الإطارات قد تآكلت بشكل غير طبيعي ويجب استبدالها.

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