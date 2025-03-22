أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مودرن موتورز الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي في مصر، سيارتها فرونكس الكروس أوفر الجديدة بالسوق المصري بـ4 فئات وسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه

تتوفر سوزوكي فرونكس الجديدة في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و400 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم بسعر رسمي مليون 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة 2 tone سعرها مليون 500 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوزوكي فرونكس الجديدة:

تقدم السيارة في مصر مع محرك تنفس طبيعي للهواء سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 4 نقلات.

تصميم فرونكس الجديدة يشبه الشبكة الكبيرة المصنوعة من الكروم ومصابيح DRL النحيفة لسيارة جراند فيتارا، شريط الإضاءة LED بطول السيارة في الخلف يربط مع المصابيح الخلفية LED، تقدم السيارة بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، تقدم بنفس طول بالينو عند 3995 مم.

مقصورة السيارة تأتي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع شاشة HD بالإضافة إلى اتصال Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي، وشاشة عرض أمامية مع نظام ملاحة، وكاميرا عرض 360 درجة، وشاحن لاسلكي ونظام صوت Arkamys.

مواصفات الأمان بالسيارة تشمل 6 وسائد هوائية ونظام ESP مع نظام المساعدة على تثبيت المرتفعات، والتخفيف من الانقلاب.

تقديم السيارة بـ 6 خيارات من الألوان.

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