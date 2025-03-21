أسعار ومواصفات شانجان UNI-T بعد تراجعها حتى 50 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

خفضت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، أسعار سيارتها UNI-T كروس أوفر الخدمية حتى 50 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

تبدأ أسعار شانجان UNI-T في السوق المصري بعد التخفيضات بسعر رسمي يبدأ من 1,350,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 1,450,000 جنيه، والفئة الثالثة: 1,550,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشانجان UNI-T الجديدة بالسوق المصري:

تعمل سيارة UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

تمتلك السيارة مقصورة مزودة بشاشة مسطحة قياس 10.3 بوصة للعدادات وشاشة ملتيميديا تعمل باللمس قياس 10.3 بوصة أيضًا كلاهما متصل كشاشة واحدة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، تكييف هواء ثنائي المناطق، مقاعد كهربائية.

تتوفر السيارة بمواصفات أمان تشمل أنظمة الفرامل المساعدة، 6 وسائد هوائية، نظام كاميرات بزاوية 360 درجة، إضاءة أمامية أوتوماتيكية، تحذير من التصادم الأمامي، والحفاظ على المسار، التوقف التلقائي قبل التصادم.

ويمتد ضمان السيارة إلى 6 سنوات أو 250.000 كيلومتر أيهما أقرب.

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