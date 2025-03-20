4 سيارات تقدمها أوبل الألمانية في مصر خلال مارس.. تعرف على أسعارها

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، 4 سيارات موديل 2025 للعلامة الألمانية بالسوق المصري خلال شهر الجاري فيما لم تظهر أوبل موكا بالقائمة الرسمية.

تتراوح أسعار سيارات أوبل الجديدة فى مصر بعد طرح موديلات 2025 بين مليون 280 ألف جنيه وتصل إلى مليون 920 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات أوبل موديلات 2025 المتاحة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا هاتشباك الصغيرة موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات gs line وسعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

كروس لاند

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند الجديدة موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، ما يضمن أداءًا جيدا على الطرق مع توازن بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، كما تقدم مساحة شنطة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان.

تقدم أوبل جراند لاند محليًا بثلاث فئات تبدأ من 1.850.000 جنيه للفئة الأولى ، أما الفئة الثانية تقدم مقابل 1.950.000جنيه، الفئة الثالثة عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.100.000 جنيه.

أوبل موكا

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

تعتمد موكا Black Special Edition على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

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