بي إم دبليو تطلق أيقونتها X3 20i xDrive الجديدة

ميونخ - (د ب أ):

أطلقت شركة بي إم دبليو أيقونتها X3 20i xDrive الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

دفع هجين معتدل

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة X3 20i xDrive الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين معتدل 48 فولت، مع محرك بنزين تربو سعة 0ر2 لتر بقوة 208 حصان.

وتتضافر جهود نظام الدفع مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لدف السيارة بسرعة قصوى تبلغ 215 كلم/س، في حين يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 7ر7 لتر/100 كلم.

وحصلت سيارة الدفع الرباعي على العديد من أعمال التحسينات على مجموعة التعليق وممتصات الصدمات ونظام التوجيه، وهو ما يمنح السيارة رشاقة ملحوظة على الطريق، وذلك بالرغم من وزنها البالغ 9ر1 طن. كما تتميز السيارة بعجلات بتصميم خاص قياس 20 بوصة.

وتزدان المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وتصاميم حديثة وتقنيات ذكية، مع قمرة رقمية بالكامل وشاشات عالية الدقة ونظام ملاحة في الوقت الفعلي، مع وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية. وتدعم أنظمة السيارة اتصال LTE والبلوتوث وواجهة Wi-Fi.

وتتوفر للسيارة شاشة Head-up مع نظام الملاحة بتقنية الواقع المعزز، ونظام صوتي فائق. وتعتمد السيارة على مقاعد رياضية، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 570 و1700 لتر.