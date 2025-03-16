بنفس السعر.. تشتري سيارة مانيوال إيطالية مستوردة أم صينية مصنعة محليًا؟

كتب - محمود أمين:

عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة في السوق المصري، يواجه العديد من المستهلكين خيارات متنوعة ومن بين الاختيارات سيارة إيطالية مزودة بناقل حركة يدوي وأخرى صينية مصنعة محليًا.

في هذا التقرير، نستعرض مقارنة تفصيلية بين فيات تيبو مانيوال المستوردة و جيلي إمجراند الصينية:

الخصائص الفنية

تعتمد فيات تيبو على محرك 1400 سي سي يولد قوة 95 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 120 نيوتن.متر. يتميز المحرك بقدرته على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة. السيارة مزودة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

جيلي إمجراند تأتي بمحرك 1500 سي سي يولد قوة 102 حصان مع عزم دوران 142 نيوتن.متر. تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة يتم في 11.96 ثانية، مع سرعة قصوى تقترب من 190 كم/ساعة. تحتوي جيلي على ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

التجهيزات والتكنولوجيا

تجهيز فيات تيبو بمقصورة مريحة تتسع لخمسة ركاب، وشاشة عرض تعمل بنظامي "أندرويد" و"أبل كار بلاي". كما تحتوي على نظام تكييف أوتوماتيكي وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاشة عدادات ديجيتال. فيما يتعلق بالأمان، تم تزويد السيارة بـ6 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

بينما تقدم جيلي إمجراند مستوى عاليًا من التجهيزات مع شاشة عرض قياس 12.3 بوصة، ونظام تكييف ذكي. كما توفر السيارة كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، فضلاً عن فتحة سقف ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا للسائق. تعتبر جيلي إمجراند متفوقة من حيث التكنولوجيا على فيات تيبو بفضل التقنيات المتقدمة مثل لوحة العدادات الرقمية ذات 12.3 بوصة.

السعر

فيات تيبو مانيوال تأتي بسعر رسمي 780.000 جنيه للفئة الوحيدة المتوفرة، أما جيلي إمجراند تبدأ أسعارها من 850.000 جنيه للفئة الأولى.

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