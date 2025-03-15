خطورة السير عكس الاتجاه حتى في الشوارع الداخلية والهادئة

كتب- محمود أمين :

السير عكس الاتجاه يعد من أكثر الممارسات خطرًا على الطرق، حتى في الشوارع الداخلية التي قد تبدو هادئة. قد يعتقد البعض أن القيادة عكس السير في الشوارع الداخلية أمر بسيط ولا يشكل تهديدًا كبيرًا، لكن الحقيقة أن هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى حوادث مرورية مدمرة، سواء على مستوى السلامة الشخصية أو على مستوى الآخرين.

في هذا التقرير، نعرض أبرز النصائح التي توضح خطورة السير عكس الاتجاه:

زيادة احتمال حدوث التصادمات

السير عكس الاتجاه يزيد من فرصة وقوع التصادمات المباشرة بين المركبات. في الشوارع الداخلية التي قد تكون ضيقة أو مليئة بالمفاجآت مثل المارة أو السيارات المتوقفة، فإن السير عكس الاتجاه قد يحرمك من الوقت الكافي للتفاعل مع المواقف الطارئة.

تشويش على السائقين الآخرين

عندما تقود عكس الاتجاه، فإنك تخل بتوقعات السائقين الآخرين الذين يتوقعون مرور السيارات في اتجاه معين. هذا التشويش قد يؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة، مما يزيد من خطر الحوادث.

صعوبة السيطرة على السيارة

القيادة عكس الاتجاه قد تعني أنك تقود في منطقة غير مجهزة بشكل جيد لاستقبال المركبات القادمة في هذا الاتجاه. قد تواجه صعوبة أكبر في التحكم بالسيارة، خاصة إذا كان الطريق ضيقًا أو مليئًا بالعوائق.

التعرض للمخاطر القانونية والمالية

في حال وقوع حادث مروري نتيجة القيادة عكس الاتجاه، يمكن أن تتعرض للمسؤولية القانونية والتعويضات المالية نتيجة الأضرار التي تسببت فيها للآخرين، مما قد يترتب عليه تكاليف ضخمة.

عدم القدرة على رؤية الطريق بشكل صحيح

السير عكس الاتجاه يعني أنك قد لا تكون قادرًا على رؤية إشارات المرور بشكل صحيح، ما قد يتسبب في عدم الالتزام بإشارات التحذير أو علامات الطريق، مما يزيد من خطر الحوادث.

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