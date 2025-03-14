بيجو 301 مستعملة بـ 500 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

يوفر سوق المستعمل سيارة بيجو 301 السيدانالتي تعد خيارًا جيداً بسوق السيارات المستعملة. بأسعار تتراوح بين 500 و 800 ألف جنيه، يحدد السعر سنة الصنع والحالة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة، في هذا التقرير نستعرض مواصفات السيارة:

زودت بيجو 301 بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يولد المحرك قوة 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، ما يمنح السيارة تسارعًا من الثبات حتى 100 كم/س في 12.1 ثانية، كما تصل إلى سرعة قصوى 180 كم/س. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود، فهي تستهلك 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تتميز بيجو 301 بتصميمها الحديث مع طول يبلغ 4445 مم، وعرضها 1501 مم، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 1466 مم. توفر السيارة أيضًا مساحة تخزين تصل إلى 506 لتر، مزودة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة.

بيجو 301 مجهزة بأنظمة أمان تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

من حيث التجهيزات الداخلية، تقدم بيجو 301 شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، ومخرج AUX وUSB. كما أنها مجهزة بمكيف هواء.

اقرا ايضاً :

بعد إعلان فورد الخروج من مصر.. جميل موتورز توضح موقفها من ملَّاك السيارات الحاليين

انحفاض أسعار جاك JS4 و J7 بقيمة 100 ألف جنيه خلال مارس

تراجع أسعار عددا من سيارات بايك حتى 100 ألف جنيه بمصر