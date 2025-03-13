بفارق 10 آلاف جنيه.. تشتري هيونداي أكسنت RB أم سوزوكي ديزاير

كتب - محمد جمال:

تتشابه السيارة سوزوكي ديزاير مع هيونداي أكسنت RB بصورة كبيرة في المواصفات والتسعير، إذ أن الفارق بينهما 10 آلاف جنيه خلال مارس الجاري، ما يجعل بعض المقبلين على الشراء في حيرة بسبب التقارب بينهما.

ولكن مع وضع السيارتين سوزوكي ديزاير وهيونداي أكسنت RB الجديدتين في مواجهة مباشرة، يتعرف المقبلين على الشراء الفوارق الكامله بينهما.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين سوزوكي ديزاير وهيونداي أكسنت RB بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

المساحات والأبعاد

يبلغ طول أكسنت rb نحو 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

بينما تأتي ديزاير بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

المحرك والأداء

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 156 نيوتن.متر عند 4200 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وخزان وقود سعة 43 لتر.

بينما تأتي سوزوكي ديزاير بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

تجهيزات السلامة والأمان

تضم أكسنت RB وسائل أمان منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات ركن خلفية.

فيما تأتي سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

الكماليات والتجهيزات

مقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو، وبلوتوث، و4 مكبرات للصوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وUSB، وAUX، ومثبت سرعة.

وتقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

الأسعار والفئات

تتوفر أكسنت RB التي يقدمها الصانع الكوري بالسوق المصري بـ5 فئات وأسعارها تبدأ من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

تتوفر سوزوكي ديزاير في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 785 ألف جنيه.

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