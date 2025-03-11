في مصر.. سيارات BYD الكهربائية تتفوق على الأوروبية - تفاصيل

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات في تقريرها الشهري، عن تصدر علامة بي واي دي الصينية، قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة المصرية الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، بلغ إجمالي المركبات المرخصة "زيرو" خلال فبراير 36.944 مركبة، بينها 590 مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وبلغ عدد الوحدات التي تم ترخيصها لعلامة بى واى دى خلال الشهر الماضي 117 سيارة، وفي المركز الثاني فولكس فاجن بـ77 سيارة ومرسيدس بنز ثالثًا بـ91 سيارة.

واحتلت علامة بى إم دبليو المركز الرابع بـ40 سيارة، وإكسبينج خامسًا بـ28 سيارة، ثم تسلا سادسًا بـ19 سيارة، وزيكر 18 سيارة وروكس 16 سيارة ونيسان 13 سيارة.

يشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها ترخيصها منذ شهر يوليو 2021 وحتى فبراير 2025 بحسب المجمعة المصرية، بلغت 12.695 من بينها 10.703 سيارة.

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