بسبب انفجار.. إغلاق خطوط إنتاج في مصنع تابع لـ تويوتا



وكالات

أغلقت شركة تويوتا اليابانية، مصنعا آخر بسبب نقص المكونات والقطع بعد انفجار في مصنع تملكه شركة Chuo Spring التابعة لشركة تويوتا.

وسيتم وقف عمل أحد خطوط الإنتاج في مصنع دايهاتسو (التابع لشركة تويوتا) في كيوتو، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت هذه الشركة المختصة في صناعة السيارات، أنها ستغلق 3 خطوط إنتاج في مصنعين بمحافظة آيتشي اعتبارا من يوم الاثنين بسبب نقص الأجزاء بعد الانفجار في مصنع تشو سبرينج.

ويتم في خطوط الإنتاج المذكورة، تجميع السيارات من طرازي Harrier وRAV4.

وفي يوم 6 مارس الجاري، هز انفجار قوي مصنع تشو سبرينج، التابع لشركة تويوتا، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وينتج المصنع المذكور، النوابض ومكونات أخرى للسيارات.

وذكرت الأنباء أن الانفجار وقع في أحد أجهزة تجميع الغبار في المبنى.