خصم 100 ألف جنيه على شيري تيجو 8 برو 2025.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، عن تخفيض أسعار السيارة شيري تيجو 8 برو الـSUV الرياضية سباعية المقاعد موديل 2025 بقيمة 100 ألف جنيه بدءًا من اليوم ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تباع شيري تيجو 8 برو أكبر سيارات العلامة في مصر خلال شهر مارس الجاري بعد التخفيض بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و480 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون 590 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 690 ألف جنيه للفئة الثالثة.

ونستعرض مواصفات شيري تيجو 8 برو من خلال هذا التقرير:

الأبعاد والمساحات

تقدم شيري تيجو 8 برو بطول 4722 مم، وعرضها الكلي 1860 مم، وارتفاعها الكلي 1745 مم، قاعدة عجلات بطول 2710 مم، مساحة تخزين خلفية 886 لتر بعد طي صف المقاعد الثالث، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

تجهيزات الأمان

سيارة شيري مزودة بـ وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعاتHAC.

كما يتوفر نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات HDC، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات للتنبيه من التصادم الخلفي والأمامي، وكاميرا خلفية، كاميرا بانوراميه بزاوية 360 درجة، نظام المحافظة على المسار، تحذير النقاط العمياء.

التجهيزات والكماليات

مقصورة شيري 8 برو تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، تدعم نظام أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، تكيف هواء مزدوج المناطق، شاحن لاسلكي، خاصية المفتاح الذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراميه.

اقرأ أيضًا:

تخفيضات وعروض "كاش باك".. سيارات تنخفض أسعارها في مصر خلال فبراير

في شهرين.. 4 سيارات جديدة تنضم للتصنيع المحلي (أسعار وتفاصيل)

تراجع أسعار سوبارو كروستريك 200 ألف جنيه خلال شهر رمضان