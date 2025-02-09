زيكر الكهربائية تستعد لدخول مصر..001 واحدة من السيارات المنتظرة

كتب - محمود أمين:

تستعد علامة "زيكر" Zeekr المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية لدخول السوق المصري، من خلال وكيلها المحلي شركة (EIM) المصرية العالمية للسيارات.

تقدم زيكر مجموعة من السيارات الكهربائية المتطورة، ومن المتوقع أن تكون زيكر 001، واحدة من السيارات التي ستظهر في مصر خلال الأيام المقبلة.

فيما يلي استعراض لأبرز مواصفات زيكر 001:

تعد زيكر 001 بداية مميزة لعلامة "زيكر"، حيث بدأت الشركة إنتاجها في عام 2021. ومن حيث التصميم، تأخذ زيكر 001 طابع سيارة "شوتينج بريك"، وهو تصميم يتشابه مع سيارة "بورشه باناميرا سبورت توريزمو".

مواصفات السيارة

من أهم المواصفات جهزت زيكر 001 بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس LED مع إضاءة تكيفية، وعدد 64 وحدة LED ديناميكية. أما المصابيح الخلفية فهي تمتد عبر عرض الجزء الخلفي للسيارة، مما يعطي مظهرًا عصريًا وجذابًا.

تأتي السيارة بأبعاد ضخمة تشمل طول 4.970 مم، وعرض 1.990 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3.000 مم، ما يوفر مساحة كبيرة للركاب.

وعند الحديث عن سعة التخزين، تتمتع السيارة زيكر 001 بمساحة كبيرة للشنطة يمكن أن تصل إلى 2.144 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والعائلات.

التجهيزات الداخلية

السيارة مزودة بنظام تكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق مع جهاز لتنقية الهواء، بالإضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان التي تضفي على المقصورة أجواء من الراحة والفخامة.

كما تحتوي السيارة على شاشة تحكم مركزية قياس 15.4 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات مقاس 8.9 بوصة، وشاشة عرض رأسية.

في المقعد الخلفي، تمت إضافة شاشة لمس بقياس 5.7 بوصة للتحكم في إعدادات التكييف.

المحرك

فيما يتعلق بالأداء، تتمتع زيكر 001 بمنظومة توليد قوة تصل إلى 537 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما المدى، فيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 620 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، بفضل نظام الدفع الخلفي. كما أن السيارة تحتوي على ميزة فريدة تسمح لها بالتحول بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات في خلال 4 ثوانٍ.

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