نيسان تتصدر تراخيص يناير بالملاكي و شفروليه بالنقل

كتب- محمود أمين:

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14709سيارة ملاكي من بينها 315سيارة موديل 2022 و657 سيارات موديل 2023 و3536 موديل 2024 و10201موديل 2025.

وبحسب التقرير إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 1777 سيارة وفي المركز الثاني هيونداى 1514 سيارة وفي المركز الثالث شيرى 1463 سيارة المركز الرابع إم جى 1400 سيارة وفي المركز الخامس مرسيدس بـ 865 سيارة وفى المركز السادس بروتون بـ 52 سيارة .

النقل

تأتي في المقدمة شيفورليه 1199 سيارة وفي المركز الثاني إيسوزو 152 سيارة وفي المركز الثالث تويوتا 111 سيارة وفي المركز الرابع مرسيدس 48سيارة وفى المركز الخامس ميتسوبيشى 38.

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