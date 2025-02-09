ترخيص 561 سيارة كهربائية جديدة في مصر خلال يناير 2025

كتب. محمود أمين |

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026.

ونستعرض فيما يلي ترتيب المركبات الكهربائية للعلامات الأكثر ترخيصاً خلال يناير 2025:

اكد تقرير الاهرام -المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى يناير 637 مركبه من بينها 561 سيارة

وتقاسمت سيارات بى واى دى ومرسيدس المقدمة لكل منهما 127 سيارة ثم فولكس فاجن حققت 100سيارة، اما بى ام دبليو حققت 41سيارة وفولفو 27 سيارة واكسبنج حققت 18 سيارة .

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