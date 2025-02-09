مرسيدس تطلق إس كلاس مصفحة ..تعرف عليها

برلين (د ب أ)

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها المصفحة S 680 Guard الجديدة، والتي تتصدى لطلقات القناصة وحتى الهجوم بالمتفجرات.

وتروج الشركة الألمانية للسيارة المصفحة S 680 Guard الفارهة باعتبارها مقصورة أمان على عجلات، لتوفر الحماية اللازمة للرؤساء وأفراد العائلات الملكية حول العالم، مشيرة إلى أن وزن السيارة المصفحة يصل إلى 2ر4 طن، بزيادة قدرها 5ر1 طن مقارنة بالموديل العادي.

زجاج مصفح

وقامت الشركة الألمانية بتجهيز سيارتها S 680 Guard الجديدة بزجاج مصفح بسُمك 15 سم في جميع النوافذ، بالإضافة إلى وجود ألواح من الفولاذ المقوى الخاص بسُمك عدة سنتيمترات وتحيط بمقصورة الركاب ذاتية الدعم من جميع الجوانب، بما في ذلك السقف وقاع السيارة، وقد تم سحب الجسم المصنوع من الألومنيوم فوق الدرع المضاد للرصاص.

وأشارت مرسيدس إلى أن وزن كل باب من أبواب السيارة يبلغ 240 كجم، وهناك محركات كهربائية تساعد في عملية فتح الأبواب وغلقها، وتضمن ثبات الأبواب الثقيلة في موضعها حتى في حالة وقوف السيارة على المنحدرات، فضلا عن أن الحراس الشخصيين دائما ما تكون لديهم يد واحدة خالية من أجل سرعة الوصول إلى سلاحهم.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه تم اختبار جميع الخامات بواسطة هيئة فحص الأسلحة النارية والذخيرة في مدينة أولم، وقد قام الخبراء باختبارها بواسطة مختلف أنواع الأسلحة، لكي يتم منحها شهادات الأمان المطلوبة، وبالتالي فإن السيارة المصفحة الجديدة تتصدى لطلقات القناصة وحتى الهجوم بالمتفجرات.

ولا تقتصر تجهيزات الحماية على جسم السيارة والنوافذ فحسب، بل اعتمدت الشركة الألمانية على إطارات تتيح للسيارة الهروب في المواقف الطارئة لمسافة 30 كلم وبسرعة تصل إلى 80 كلم/س.

وعلى الرغم من الجسم المصفح إلا أن أبعاد المقصورة الداخلية للسيارة المصفحة S 680 Guard الجديدة تتطابق مع سيارة الفئة S التقليدية، باستثناء بروز النوافذ إلى الداخل قليلا. وعلى الرغم من التقوس الطفيف للزجاج وسُمكه الكبير، إلا أنه يتيح الرؤية بشكل مثالي.

حماية في جميع المواقف

وقد تم تصميم سيارة مرسيدس S 680 Guard الجديدة لحماية الركاب في جميع المواقف، فإذا اكتشفت المستشعرات تعرض السيارة للهجوم بالغاز، فإنه يتم قفل فتحات التهوية على الفور وضخ الهواء من الأسطوانة في مقصورة السيارة في نفس الوقت، لتوليد ضغط زائد.

وعلى غرار سيارات جيمس بوند، قامت شركة مرسيدس بتركيب مجموعة كاملة من المفاتيح الانضغاطية بجانب مقعد السائق، والتي عن طريقها يتم رش مواد الإطفاء تحت قاع السيارة أو تفعيل نظام الاتصال الخارجي أو تشغيل الميكروفون من أجل سماع ما يدور حول السيارة.

وأكدت الشركة الألمانية أنها طورت الموديلات المصفحة S Guard بالتوازي مع سيارات الفئة S، من أجل توفير نفس تجربة القيادة والراحة للركاب السيارات المصفحة، بالإضافة إلى الاعتماد على نفس تجهيزات السلامة الكامنة في حالة وقوع حادث.

وتعتمد السيارة المصفحة S 680 Guard الجديدة على سواعد محرك بقوة 612 حصانا، والذي يتم الاعتماد عليه في موديلات السيارة Maybach من الفئة S.

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