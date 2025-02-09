ستروين تطلق C3 إير كروس الجديدة

صنع منها سيارتين فقط.. هذه أغلى سيارة في العالم وقيمتها 142 مليون دولار

باريس (د ب أ)

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المخصصة للمدن، نظير سعر يبدأ من 18 ألف و790 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها C3 Aircross الجديدة تأتي بطول 39ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 67ر2 متر، مما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث.

وتتراوح سعة صندوق الأمتعة في السيارة خماسية المقاعد بين 460 و1600 لتر.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة C3 Aircross الجديدة على سواعد محرك بنزين بقوة 74 كيلووات/100 حصان أو محرك هجين معتدل بقوة 100 كيلووات/136 حصان.

كما تتوفر نسخة كهربائية بقوة 81 كيلووات/113 حصان، والتي تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 142 كلم/س. وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 44 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 307 كلم.

وفي وقت لاحق ستتوفر بطارية بسعة أكبر مع مدى سير يصل إلى 400 كلم. ويبلغ سعر النسخة الكهربائية 26 ألف و490 يورو.

اقرأ ايضاً

صنع منها سيارتين فقط.. هذه أغلى سيارة في العالم وقيمتها 142 مليون دولار

أرخص سيارة جديدة تقدمها شيفرولية بمصر

14.7 ألف سيارة ملاكي "زيرو" رخصت بالشهر الأول من 2025