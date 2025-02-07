أبريليا تطلق دراجتها النارية SX 125 الجديدة

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روما - (د ب أ):

أعلنت شركة أبريليا عن إطلاق دراجتها النارية SX 125 الجديدة، التي تأتي بتحسينات شكلية وتقنية على حد سواء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن دراجتها النارية SX 125 الجديدة تعتمد على سواعد محرك أحادي الأسطوانة بقوة 15 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 5ر11 نيوتن متر.

وتتمتع النارية SX 125 الجديدة بباقة من التجهيزات الفائقة مثل كشافات LED، والتي تمنح الدراجة مظهرا أكثر أناقة بجانب الملامح الجديدة على أجزاء الكسوة والأنماط الملونة.

وتشتمل الدراجة النارية SX 125 الجديدة على قمرة قيادة ذات شاشة ملونة، مع عجلات صغيرة ومكابح قرصية كلاسيكية، كما تمت توسعة نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS بوظيفة الحماية من الانقلاب.