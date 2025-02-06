فولفو XC90 الفيس ليفت تقترب من السوق المصري

روكس 01 سيارة جديدة في مصر تسير 1115 كم بخزان وقود - التفاصيل

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كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة فولفو التجارية في مصر، لطرح نسخة الفيس ليفت من سيارتها XC90 الكروس أوفر متوسطة الحجم خلال الأيام القادمة بالسوق المحلي.

تعد XC90 أكبر السيارات التي تقدمها علامة فولفو السويدية، حيث تنتمي إلى فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، وتتميز بأبعاد كبيرة مع مقصورة توفر سبعة مقاعد.

تأتي نسخة الفيس ليفت من XC90 بتصميم جديد للشبكة محاطًا بمصابيح أمامية محدثة مع إضاءة نهارية LED مطورة، وتم تعديل الإكصدام الأمامي أيضًا بفتحات تهوية رأسية

تم الكشف عن نسخة الفيس ليفت لأول مرة عالميًا في سبتمبر 2024، وحصلت هذه النسخة على تعديلات على التصميم الخارجي بجانب تطوير المقصورة الداخلية لتعزيز الراحة والتقنيات المتاحة.

تطرح النسخة الحالية من فولفو XC90 في السوق المصري بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تربو بقوة 300 حصان، مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن.متر.وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع Aisin بثماني سرعات.

تتممكن XC90 من الإنطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 6.7 ثانية، مع نظام دفع كلي للعجلات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كم.

حصلت مقصورة XC90 على عددا من التجهيزات الجديدة ومنها الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 11.2 بوصة بدلاً من 9.0 بوصة، وتم تحديث نظام التشغيل الخاص بها ليكون استخدام التطبيقات أكثر سهولة، وتم إضافة حامل أكواب جديد وتم تغيير موضع شاحن الهواتف اللاسلكي.

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