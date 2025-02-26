أرخص سيارة أوروبية جديدة بالسوق المصري

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بعدما حازت على لقب أرخص "سيدان".. من ينافس برتون ساجا في مصر؟

كتب - محمد جمال:

تصنف فيات تيبو الجديدة التي تنتمي لفئة السيدان العائلية بأنها أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

تتوفر فيات تيبو الجديدة التي تعمل بناقل الحركة اليدوي بسعر رسمي 780 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لفيات تيبو فئة ناقل الحركة اليدوي بالسوق المصري:

المحرك

تقدم تيبو بمحرك سعة 1400 سي سي، مرتبط بناقل حركة يدوي ، بقوة 94 حصان.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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