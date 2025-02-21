أسعار ومواصفات أوبل موكا Black Special Edition الجديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، موكا Black Special Edition الكروس أوفر الجديدة خلال شهر فبراير الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد موكا Black Special Edition على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي نسخة موكا الجديدة بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار.

كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين مجهزة بباقة من وسائل الراحة والتكنولوجيا بينها شاشة مقاس 12 بوصة لعرض المعلومات، إضافة إلى شاشة مقاس 10 بوصة مزودة بأنظمة Android Auto و Apple CarPlay ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع ميزة الاتصال عبر Wi-Fi.

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