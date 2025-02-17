أودي تطرح الموديل الأساسي من Q4 e-tron الكهربائية بهذا السعر.. صور

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إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق موديل أساسي من سيارتها Q4 e-tron الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة الـSUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الأساسي، الذي يحمل الاسم Q4 40 E-Tron، ينطلق بقوة 204 حصان، ويتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 160 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 63 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 423 كلم.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة الكهربائية الجديدة بسمات عصرية؛ حيث إنها تشتمل على نظام ملتيميديا مطور مع ميزة الوصول إلى برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

ويتوفر الموديل الأساسي Q4 40 E-Tron الجديد نظير سعر يبدأ من 46 ألف و150 يورو (مليونين و445 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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