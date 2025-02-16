ماذا يحدث إذا نام سائق السيارة لمدة ثانية فقط أثناء القيادة

شتوتجارت - (د ب أ):

حذر نادي السيارات "أوروبا" الألماني من خطورة الغفوة لمدة ثانية واحدة على سلامة وأمان القيادة؛ حيث إنها ترفع خطر وقوع حادث.

وأوضح الخبراء الألمان أن إغماض العينين لمدة ثانية واحدة أثناء قيادة السيارة على سرعة 100 كلم/س يعني قيادة السيارة لمسافة 28 مترا تقريبا بدون متابعة أحوال الطريق، مما قد يتسبب في وقوع حادث.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، لا يجوز قيادة السيارة عندما يشعر المرء بالتعب والنعاس.

إيقاف السيارة

وفي حالة قيادة السيارة على الرغم من عدم أخذ قسط كاف من النوم والراحة، فإنه ينبغي إيقاف السيارة عند ملاحظة العلامات الدالة على التعب والإرهاق مثل التثاؤب وضعف التركيز وقلة الانتباه وتشوش الرؤية مع رؤية صور مزدوجة والشعور بحرقان في العين.

وفي هذه الحالة ينبغي أخذ قسط كاف من الراحة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وذلك لأخذ قيلولة قصيرة أو لممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق لاستعادة القدرة على التركيز والانتباه أثناء القيادة مجددا.

وبشكل عام، ينبغي عند الانطلاق في رحلات طويلة أخذ فترات راحة منتظمة كل ساعتين، مع مراعاة تناول أطعمة خفيفة وشرب السوائل على نحو كاف.

جدير بالذكر أن بعض السيارات الحديثة تأتي مزودة بنظام التحذير من التعب، والذي يقوم بتقييم حركات السيارة أو عيون قائد السيارة ويطلق إنذار عند ملاحظة شعور قائد السيارة بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على قيادة السيارة بتركيز وانتباه.