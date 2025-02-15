قريبًا.. نيسان جوك فيس ليفت تصل مصر بتحديثات جديدة

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان اليابانية في مصر، لتقديم نسخة الفيس ليفت من الجيل الثاني لنيسان جوك بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز التحديثات الجديدة على نيسان جوك الفيس ليفت:

منظومة القوة لجوك الجديدة

تأتي جوك الجديدة بنفس منظومة القوى باختيارين من المحركات؛ الأول ثلاثي الاسطوانات سعته 1.0 لترًا مع شاحن تربو بقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو مزدوج القابض 7 سرعات وتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 11.5 ثانية ومتوسط استهلاك للوقود 4.8 لتر لكل 100 كم.

التحديثات الخارجية والخارجية

حصلت نسخة الفيس ليفت من جوك على عدة تغيرات بدءًا من المقدمة التي تتضمنت شبكة وسطية جديدة أكبر حجمًا والتي تأتي باللون الأسود ولمسات من اللون الفضي، مع نفس الإضاءة الأمامية الـ LED الدائرية المدمجة بالصادم ونفس تصميم الإضاءة النهارية الـ LED أيضا، وحصل الصادم الأمامي أيضا علي عدة تغيرات بسيطة لمظهر اكثر رياضية.

كما حصلت نسخة الفيس ليفت من جوك على تحديثات جوهرية بالمقصورة الداخلية أهمها شاشة ترفيه ومعلومات أكبر حجمًا مقاس 12.3 بوصة، تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto مع نظام اوامر صوتية محسّن.

وتستقر أعلى لوحة القيادة المعاد تصميمها لتكون بانحناء طفيف تجاه السائق، وهذه الشاشة الجديدة المتاحة بشكل قياسي يمكن اختيار معها شاشة رقمية خاصة بالعدادات يتم ضبط إعدادتها ومقاسها 12.3 بوصة أيضًا.

تم إضافة فئة جديدة N-Sport والتي تأتي بلون أسود في الشبكة والسقف والدعامات ومرايا الأبواب وأقواس العجلات والعجلات نفسها، ليتناقض بشكل مميز مع اللون الأصفر الجديد.

ومن الداخل حصلت جوك على خياطة باللون الأصفر وحليات عند لوحة القيادة وتطعيمات جلد ألكانتارا معاد تدويره، وأخيرًا شعار Juke على المقاعد.

أنظمة الأمان والسلامة

تحتوي نيسان جوك فيس ليفت الجديدة على مجموعة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC.

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