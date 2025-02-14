بعد تقديم فولفو XC90 الجديدة ..جيب جراند شيروكي تنافسها بقوة بفارق 100 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ڤولڤو السويدية في مصر، عن إطلاق الموديل الجديد كليًا من ڤولڤو XC90، التي تأتي بمجموعة من التحديثات التصميمية والتكنولوجية.

وتقدم السيارة من فئة واحدة بسعر رسمي 5 ملايين و290 ألف جنيه مع ضمان 3 سنوات بدون حد أقصي للكيلومتر مع خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات.

وبعد طرح سيارة فولفو أصبح أقرب منافس لها جيب جراند شيروكي L المزودة أيضاً بسبع مقاعد، التي نستعرضها بالتفصيل فيما يلي:

تُطرح چيب جراند شيروكي إل في السوق المصري بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، والذي ينتج قوة 290 حصان. هذا المحرك مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يوفر التوازن المثالي بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود. إن هذه المواصفات الحركية توفر للسائقين تجربة قيادة سلسة وديناميكية على الطرق المختلفة.

تتوفر چيب جراند شيروكي إل الرياضية متعددة الاستخدامات بخيار مقاعد يتسع لسبعة ركاب. كما تم تصميمها داخلياً مع التركيز على التفاصيل ووسائل الراحة الحديثة. يشمل التصميم الداخلي شاشة عرض لنظام Uconnect 5 الجديد مقاس 10.1 بوصة، ونظام صوت Alpine المتميز. كما تتضمن السيارة نظام كاميرا مراقبة للمقعد الخلفي، الذي يعرض صورة عالية الوضوح لركاب الصف الثاني والثالث ويمكنك تكبير الصورة على كل من المقاعد الخلفية الخمسة.

تحتوي چيب جراند شيروكي إل على أكثر من 110 ميزات تكنولوجية للسلامة والأمن، بما في ذلك التطبيقات المبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين الاتصال بين السائق والسيارة والطريق.. كما تتوفر مجموعة من تقنيات مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، والمساعدة على الطرق السريعة.

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي الجديدة بسعر رسمي 5 ملايين و 400 ألف جنيه.

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