بالصور.. ستروين تطرح C4 X الجديدة في الأسواق بهذا السعر

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باري - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها C4-X سيدان العائلية الجديدة في الأسواق.

وبحسب المعلن من الشركة الفرنسية، ستقدم C4-X الجديدة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 26 ألف يورو (مليون و368 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها C4 X الجديدة تأتي بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.67 مت، ويتسع صندوق التخزين الخلفي إلى 510 لتر.

تعتمد السيارة C4 X الجديدة على سواعد محرك بنزين مع نظام دفع هجين معتدل 48 فولت. ويتوفر المحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو بقوة 74 كيلووات/100 حصان.

كما تتوفر السيارة بنسخة كهربائية ë-C4 X بقوة 110 كيلووات/136 حصان أو بقوة 115 كيلووات/156 حصان. وتعتمد هذه النسخة على بطارية سعة 50 أو 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 425 كلم.

وتتميز السيارة بمظهر عصري ترسم ملامحه الكشافات النحيفة والخطوط الديناميكية على المقدمة، فضلا عن التصميم الجديد للعجلات، بالإضافة إلى انضمام لوني الطلاءManhattan Green وEclipse Blue لبرنامج ألوان الطلاء الخاص بالسيارة.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بمقاعد مريحة، مع جيل جديد لنظام الملتيميديا وشاشة قياس 10 بوصة، مع دعم وظائف التحكم بالأوامر الصوتية ونظام الملاحة 3D والتحديث عبر الأثير.

كما تستند السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الكبح الاضطراري، مع نظام التعرف على المارة وراكبي الدراجات ومساعد متوائم لتحديد السرعة ووظيفة الحفاظ على حارة السير، ونظام Stop-&-Go، مع كاميرا 360 درجة ومساعد الزاوية الميتة ومحذر التصادم ونظام التعرف على الإشارات المرورية.

ولم تكشف الشركة الفرنسية عن خططها بشأن تسويق السيارة الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي، وهل تكون C4 X بديلًا للسيارة سي إليزيه التي خرجت من عديد الأسواق وبينها مصر.

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