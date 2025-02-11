نيسان صني 2025 في فبراير.. مواصفات وأسعار

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كتب - محمود أمين:

تعد نيسان صني 2025 واحدة من أبرز السيارات في السوق المصري، إذ تجمع بين السعر الاقتصادي والأداء ، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من العملاء المقبلين على الشراء.

يبدأ سعر الفئة القياسية من 695.400 جنيه، بينما تتراوح أسعار الفئات الأخرى بين 726.500 جنيه و761.000 جنيه.

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة:

التصميم والأبعاد

تتميز نيسان صني بتصميمها العصري الذي يجمع بين العملية والمساحة الواسعة. يبلغ طول السيارة 4,425 مم، وعرضها 1.695 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2.600 مم.

كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 490 لترًا، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. العجلات الرياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك

تحتوي نيسان صني 2025 على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، مع استهلاك متوسط يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كم. كما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان

تتمتع نيسان صني 2025 بمجموعة شاملة من أنظمة الأمان لضمان سلامة السائق والركاب، ومنها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD. كما تتمتع السيارة بحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا لتسهيل عملية الوقوف.

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