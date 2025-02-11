تويوتا تكشف عن سيارتها أوربان كروزر الكهربائية.. صور

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طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة تويوتا موتور عملاق صناعة السيارات اليابانية، النقاب عن سيارتها الكهربائية "أوربان كروزر" Urban Cruiser الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Urban Cruiser خماسية الأبواب تأتي بطول 4.30 متر وعرض 1.80 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.70 متر، وهو ما يجعلها تتمتع برحابة خاصة ومرونة في استخدام المساحات الداخلية.

وتطل السيارة بملامح عصرية أنيقة مع كشافات نحيفة وشريط إضاءة يمتد على كامل عرض السيارة في المؤخرة، وملامح مفتولة العضلات على الجوانب، كما تقف على عجلات قياس 18 أو 19 بوصة

وتوفر قمرة القيادة دمجا بين المفاتيح والأزرار الحقيقية بالإضافة إلى شاشتين قياس 10.25 و10.1 بوصة، مع نظام الملاحة المتصل بالأقمار الصناعية وميزة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ويمكن أيضا استخدام تطبيق للتحقق عن بعد من حالة شحن البطارية، فضلا عن إمكانية تخطيط عملية الشحن. ويمكن تجهيز Urban Cruiser اختياريا بنظام صوت JBL وسقف زجاجي.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة برنامج دفع من محركات كهربائية تغطي نطاق قوة يمتد بين 144 حصانا و184 حصانا (نسخة الدفع الرباعي).

ويعتمد نظام الدفع على بطاريات بسعة من 49 إلى 61 كيلووات ساعة، وبذلك تصل السيارة في أحسن الحالات إلى مدى السير 400 كلم.

وتزخر السيارة Urban Cruiser بباقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على حارة السير ومنظم السرعة المتوائم ومحذر مغادرة حارة السير، كما أن النسخة رباعية الدفع تشتمل على مساعد بدء السير على الطرق الصاعدة ووضع القيادة (الطرق الوعرة).

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