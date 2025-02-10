بـ مليون جنيه ..اشتري سيارة تويوتا 7 راكب "كسر الزيرو"

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كتب- محمود أمين :

أختفت تويوتا روميون المجهزة بسبع مقاعد من تشكيلة الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، لكنا متوفرة للشراء بسوق المستعمل بمتوسط سعري مليون جنيه.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة:

قدم روميون بطول 4395 مم، عرض 1735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2740 مم، ارتفاع السيارة الكلى عن الأرض 1690 مم، تقدم بعجلات رياضية وتقليدية قياس 15 بوصة، مزودة بـ 7 مقاعد.

محرك وأداء تويوتا روميون

تويوتا قدمت سيارتها الجديدة روميون مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.

سيارة تويوتا الجديدة تتسارع من الثبات حتى 100 كم خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تجهيزات السلامة والأمان لتويوتا روميون

تقدم روميون بوسائل أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الركن.

كماليات وتجهيزات تويوتا روميون

تقدم روميون بوسائل ترفيهية تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، مدخل توصيل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

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