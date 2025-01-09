غياب كيا جراند سيراتو عن أحدث قائمة أسعار في 2025.. التفاصيل

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مع تصنيعها محليًا.. هل تصبح هذه السيارة أرخص سيدان بمصر؟ خبراء يتوقعون

كتب - محمد جمال:

غابت كيا جراند سيراتو الجديدة عن القائمة السعرية الملعنة من قبل الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري، الخميس، لعلامة كيا التجارية في مصر خلال شهر يناير الجاري.

وشهدت القائمة استقرار أسعار إكسيد وسورينتو، فيما ارتفعت أسعار سبورتاج بقيم تتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كيا جراند سيراتو التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد لكيا جراند سيراتو

يبلغ وزن السيارة الفارغ 1.293 كجم، وطولها الكلي 4.640 ملم، والعرض 1.800 ملم، والارتفاع الإجمالي 1.450 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 158 ملم، ومساحة التخزين الخلفية 502 لترًا مكعبًا.

استخدمت كيا في صناعة الهيكل الخارجي لسيارتها الجديدة خليط من الحديد المقوى منحها صلابة وقدرة تحمل بنحو 16% عن جميع النسخ الأخرى التي سبقتها.

السلامة والأمان لكيا جراند سيراتو

زودت سيارات كيا جراند سيراتو 2022 بعدد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك”.

التجهيزات والكماليات لكيا جراند سيراتو

تمتلك السيارة تجهيزات وكماليات يذكر منها جنوط 15 بوصة تكييف هواء، زجاج كهربائي ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ترفيهي مكون من (راديو و USB وبلوتوث، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وغيرها.

مقصورة سيراتو مزودة بعجلة قيادة قابلة للتحريك في 4 اتجاهات وكونسول وسطي مزود بشاشة تحكم 8 بوصة تدعم Apple carplay وأندرويد أوتو، إضافة لمقاعد مستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.

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مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

في القانون.. 50 قرشًا قيمة استخراج رخصة قيادة عربة كارو في 2025