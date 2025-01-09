أحدث قائمة سعرية لسيارات كيا بمصر في 2025

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مع تصنيعها محليًا.. هل تصبح هذه السيارة أرخص سيدان بمصر؟ خبراء يتوقعون

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، استقرار أسعار إكسيد وسورينتو فيما ارتفعت أسعار سبورتاج بقيمة تتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

شهدت القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي غياب كيا جراند سيراتو، وأصبحت تبدأ أسعار أرخص طرازاتها خلال الشهر الجاري من مليون 450 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري:

كيا إكسيد

استقرت أسعار كيا إكسيد كروس أوفر 2025 وهي تتوفر خلال شهر يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من 1,449,900 جنيه للفئة الأولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها 1,649,900 جنيه.

كيا سبورتاج

ارتفعت أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من مليون و950 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون و 70 ألف جنيه للفئة الثانية، و2 مليون و200 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد و2 مليون 325 ألف جنيه، و2 مليون 450 ألف جنيه للفئة الخامسة.

كيا سورينتو

استقرت أسعار كيا سورينتو الـ SUV موديل 2025 الجديدة وهي تتوفر بفئة واحدة "توب لاين" سعرها 3,399,900 جنيه.

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