السيارة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها ضمن عائلة "رينو" بمصر.. تعرف عليها

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، زيادة أسعار رينو أوسترال الجديدة التي تنتمي لفئة الـ SUV الجديدة بقيمة تتراوح بين 35 إلى 55 ألف جنيه خلال شهر يناير 2025 الجاري.

فيما كشفت القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي للعلامة بمصر، استقرار أسعار باقي طرازات رينو خلال شهر يناير الجاري.

تتوفر أوسترال الجديدة التي تنتمي لفئة الـ SUV لعملاء السوق المصري بعد زيادة أسعارها بـ 5 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 559 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار رينو أوسترال التفصيلية بالسوق المصري.

المحرك والأداء

تعتمد رينو أوسترال التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر.

يتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة عبر نظام "multi sense" لتغيير وضعيات القيادة الثلاث وهي "كومفورت - إيكو - سبورت".

السيارة مجهزة كذلك بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية تحت سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

يتوفر الطراز الجديد بفئة إسبيري ألبين الرياضية التي تقدم لأول مرة على مستوى طرازات رينو، والتي تتسم ببعض اللمسات الرياضية الخاصة خارجيا، مثل جنوط الألمونيوم قياس 20 بوصة وتصميمات الصدامات المختلفة وشعارات ألبين المثبتة على جوانب السيارة.

التجهيزات والكماليات

أما من الداخل ظهرت المقصورة بمزيج بين الألكنتارا والجلود بالمقاعد التي تحمل شعارات ألبين أيضا وتم استخدام الكربون فايبر المظهري ببعض المناطق.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display ذات قياس 9.3 بوصة حيث يعادل حجم الشاشات 3 أجهزة من نوع أي باد حسب تصريحات العلامة الفرنسية.

أسعار رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,559,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

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