ميتسوبيشي تقدم أكبر سياراتها في مصر بتجهيزات جديدة.. صور

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة دايموند موتورز مصر، عن إطلاق النسخة الأحدث من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر الـMPV سباعية المقاعد العائلية موديل 2025 بالسوق المحلي.

جاء الكشف عن النسخة الأحدث من إكسباندر خلال حدث نظمه وكيل العلامة اليابانية في مصر، والتي تأتي مع مجموعة من التجهيزات الجديدة التي تعزز من تجربة القيادة والراحة.

تأتي إكسباندر 2025 مع شاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

أضافت دايموند موتورز أيضًا مجموعة أكبر من الألوان الخارجية الجديدة للسيارة، بما يتيح للعملاء الاختيار من بين خيارات أكثر تنوعًا. كما تمت إضافة عجلات معدنية بتصميم رياضي وأكبر حجمًا.

مواصفات إكسباندر 2025 الأساسية

تستمر إكسباندر 2025 في الاعتماد على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة. توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

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