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تويوتا كورولا.. كيف سيكون شكل الجيل الـ13 وموعد طرحه بالأسواق؟

04:41 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    1 التصميم المتوقع لتويوتا كورولا الجديدة
  • عرض 3 صورة
    3 التصميم المتوقع لتويوتا كورولا الجديدة
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كتب - محمود أمين:

تستعد تويوتا لإطلاق الجيل الثالث عشر من سيارتها الشهيرة كورولا، مع توقعات بأن يتم الكشف عنها في عام 2026 والإطلاق العالمي كطراز لعام 2027.

يشكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ السيارة الأشهر والأكثر مبيعًا في العالم خلال العقدين الأخيرين، إذ من المتوقع أن تقدم كورولا لأول مرة بمحركًا هجينيًا قابلاً للشحن.

تشير التقارير من اليابان إلى أن الجيل الجديد من كورولا سيأتي بمجموعة متنوعة من خيارات المحركات، بما في ذلك محرك الاحتراق الداخلي، والهجين القابل للشحن، والهجين الذاتي الشحن.

وبحسب التقارير فإن محرك كورولا الجديد سيكون 1.5 لتر بأربعة أسطوانات، ويأتي بنسختين: واحدة تنفس طبيعي والأخرى بشاحن توربيني. النسخة الطبيعية ستنتج حوالي 96 كيلوواط، في حين أن النسخة التوربينية قد تصل إلى حوالي 132 كيلوواط.

من المتوقع أيضًا أن يتضمن للطراز الهجين محركين كهربائيين لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والأداء على الطريق.

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