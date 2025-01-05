أسعار ومواصفات أودي Q7 موديل 2025 الجديدة بمصر

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قبل الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة أودي الألمانية في مصر عن أسعار Q7 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات مع انطلاق العام 2025 الجاري.

تتوفر أودي Q7 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 5 مليون و500 ألف جنيه للفئة S-Line (2.0 لتر)، و5 مليون 800 ألف جنيه للفئة الثانية S-Line Plus (2.0 لتر)، و6 مليون 950 ألف جنيه للفئة S-Line (3.0 لتر).

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أودي Q7 الجديدة بمصر:

تأتي أودي Q7 موديل 2025 الجديدة بمحرك TFSI من 4 أسطوانات سعة لترين يولد 252 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر.

وينقل حركة المحرك إلى المحاور الأربعة التي تعمل بنظام "كواترو" quattro للدفع الرباعي الدائم، ناقل أوتوماتيكي Tiptronic من ثماني سرعات.

يمكن للسيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في زمن لا يتجاوز 7.3 ثوانٍ، في حين تبلغ السرعة القصوى 231 كلم/ساعة.

تقدم أودي Q7 المحدثة بمظهر أكثر عصرية مع طابع هجومي ملحوظ، تحديدًا على الواجهة الأمامية التي استفادت من شبك تهوية محسّن يأتي على شكل "honeycomb"، والاستعانة للمرة الأولى بتقنية HD Matrix LED مع تقنية الليزر في المصابيح الأمامية.

وزودت خلفية السيارة بمصابيح من فئة LED، بالإضافة إلى الصادمين الرياضيين من فئة S-Line بنفس لون الهيكل الخارجي، والجناح المدمج بالسقف، والقضبان أعلى السقف Roof Rails.

تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 20 أو 21 بوصة، والزجاج الداكن العاكس للحرارة، والإضاءة الترحيبية فئة LED عند مدخل الأبواب في الأمام والخلف، وغيرها من اللمسات الجمالية المميزة.

تمتلك المقصورة الداخلية ثلاث شاشات رقمية كبيرة الحجم: شاشتان للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI فوق بعضهما البعض على الجانب الأيمن للسائق؛ الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة.

أما الشاشة الأخيرة فهي شاشة لوحة العدادات الرقمية بالكامل، وهي تأتي بقياس 12.3 بوصات (Audi virtual cockpit plus).

كما زودت السيارة بمكيّف هواء أوتوماتيكي يمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، خاصية التدفئة بالمقاعد في الأمام والخلف، خاصية التهوية بالمقاعد الأمامية مع وظيفة التدليك، ومقاعد أمامية يمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتجاه مع خاصية الذاكرة.

توفر أودي مجموعة من تجهيزات السلامة والأمان للسيارة Q7 الجديدة كليًا، أبرزها الوسائد الهوائية المتنوعة منها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية-علوية (ستائر)، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية المساعدة للسائق مثل مثبت السرعة ومحدد السرعة، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display).

تمتلك أودي Q7 كاميرا محيطية شاملة وصورًا حتى 360 درجة، ونظام فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا دون استخدام اليدين، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المراقبة غير المباشرة لضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام Audi Drive Select.

ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية Parking Aid Plus، ونظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure Warning)، ونظام أودي Pre Sense Rear، ونظام حماية المشاة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

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