أرخص سيارة مجمعة محليا بمصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

تصنف بي واي دي f3 السيدان العائلية موديل 2025 كأرخص سيارة مجمعة محليا بالسوق المصري خلال شهر يناير من العام 2025 الجاري.

وتبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن الطرازات المجمعة محليًا الأرخص سعرا بالسوق المصري، خاصة مع الزيادات الكبيرة بأسعار السيارات.

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 أرخص سيارة مجمعة محليا وتنتمي لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 650 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك سعرها 730 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي f3 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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