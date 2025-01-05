علامات تلف دبرياج السيارة

برلين - (د ب أ):

يعد القابض (الدبرياج) أحد العناصر الرئيسية في منظومة الحركة في السيارات المزودة بناقل حركة يدوي؛ حيث إنه يضمن التفاعل السلس بين المحرك وناقل الحركة، ويمكن توصيل أو فصل كليهما.

الأسباب

وأورد موقع السيارات “autoparts24.au” أن القابض يمتاز بعمر افتراضي طويل يتخطى حاجز 100 ألف كلم، مشيرا إلى أن العوامل التالية تعزز تعرض القابض للتآكل:

- ارتفاع عدد الكيلومترات

- القيادة بحمولات ثقيلة أو مقطورات

- القيادة في حركة المرور، التي يكثر فيها التوقف والانطلاق

- أسلوب القيادة رياضي

- عدم قيام السائق بالضغط على دواسة القابض بشكل كامل

- تثبيت القدم على دواسة القابض أثناء القيادة

- البدء بسرعة المحرك العالية

العلامات

وأضاف الموقع الألماني أنه يمكن الاستدلال على تلفيات القابض من خلال ظهور العلامات التالية:

- انزلاق القابض

- المحرك يعوي بصوت عال

- الرجيج عند البدء والتسارع

- صدور ضجيج عند استعمال القابض أو تعشيق السرعات

- لا يمكن اختيار التعشيقات

- تثاقل دواسة القابض

- زيادة عدد لفات المحرك عند القيام بالتسارع دون زيادة تسارع السيارة بشكل ملحوظ

- زيادة استهلاك الوقود

- انبعاث رائحة احتراق من البطانة

وعند ملاحظة هذه العلامات، ينبغي زيارة مركز فني متخصص في أقرب وقت لإجراء الفحص اللازم وإصلاح التلفيات أو استبدال القابض إذا لزم الأمر.