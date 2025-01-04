سيات أتيكا 2020 كسر زيرو تباع بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

الكثير من محبي السيارات في مصر يبحثون عن طرازات علامة سيات ويسعون إلى شراء سيارة كسر زيرو تنتمي لهذه العلامة، ولكن مع الارتفاعات الكبيرة بأسعار الزيرو خلال الآونة الأخيرة أصبح الأمر صعب للغاية.

وتعد سيات أتيكا واحدة من الطرازات المفضلة لدي العديد من المقبلين على الشراء، ويباع موديل 2020 كسر الزيرو منها بمتوسط سعري مليون 400 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سيات أتيكا التفصيلية بمصر:

تعمل أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم الفئة الأولى "STYLE PLUS" من أتيكا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، منها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة لمانع السرقة.

وتحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية.

وتقدم طرازات أتيكا الفئة الثانية "Style Plus" بنفس المواصفات ووسائل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها "نظام تنبية ضد السرقة، وونظام التوجية الديناميكي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وزر اختيار وضعية القيادة، ومصابيح ضباب LED، وشاحن هاتف لاسلكي، وزر لفتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما.

الفئات الأعلى من السيارة مدعومة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها جنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًّا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة.

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