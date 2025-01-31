قبل انضمام سيارة جديدة.. قائمة بأسعار سيارات إكسبينج المتوفرة بمصر

سيارات يتوقع أن تصنعها فورثينج في مصر خلال الأشهر المقبل

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة "راية أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة إكسبينج في مصر، للإعلان عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة إكسبينج G6 خلال الأيام القادمة بسوق السيارات المصري.

تأتي هذه السيارة بتصميم عصري يجمع بين الأداء الكهربائي والتكنولوجيا المتطورة، لتكون خيارًا ثالثًا للعلامة في مصر.

تتميز سيارة إكسبينج G6 الجديدة بمحركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية. كما توفر السيارة سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

تتوفر السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، مما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم، ويمتاز تصميم إكسبينج G6 الخارجي بمظهر رياضي، بفضل طوله الذي يبلغ 4750 ملم وارتفاعه الذي يصل إلى 1.650 ملم، ما يجعلها تنتمي لفئة الكوبيه.

وقبل طرح G6 في السوق المصري رسميًا، يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن طرازات إكسبينج المتوفرة حاليًا؛ والتي يمكن معرفتها من خلال التقرير التالي:

إكس بينج P7

تعمل P7 القياسية بمحرك خلفي قوته 276 حصان وعزمه 440 نيوتن.متر للتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 6.7 ثوان، وتدعمها بطارية سعتها الصافية 82.7 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 576 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة Performance من السيارة الصينية تأتي بمحرك إضافي بقوة 473 حصان وعزم 757 نيوتن.متر، وتتمكن السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثوان، بسرعة القصوى 200 كم/س.

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية بعددا من أنظمة السلامة والأمان والمتطورة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وخلفية، وجانبية وللرأس، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق مثل 3 رادارات في الأمام و5 كاميرات و12 مستشعر، ونظام الوقاية من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي، ونظام مساعد تغيير المسار، ومستشعر تحذير عند مغادرة مسار السير كما تنبه الركاب من حركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب، ويمكنها التوقف تلقائيًا لتجنب التصادم والركن ذاتيًا.

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بعددا من الخيارات الأولى نسخة الدفع الخلفي وقوتها 276 حصان مع عزم 430 نيوتن.متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س 6.4 ثواني، وتستطيع قطع مسافة حتى 460 كم في الشحنة الواحدة.

بينما الفئة الأعلى من نسخة الدفع الخلفي تأتي ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير رسمي حتى 570 كم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتحمل محرك أمامي إضافي بقوة 550 حصان مع عزم 717 نيوتن.متر، ويصل مدى سير هذه النسخة حتى 520 كم في الشحنة الواحدة.

تأتي إكس بينج G9 بعددا من وسائل الأمان والقياسية المتطورة في مقدمتها سبعة وسائد هوائية، وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، ودعم التوازن أثناء صعود ونزول المنحدرات، وأنظمة لدعم السائق والقيادة الذاتية تحذيرات التصادم الأمامي والخلفي وحركة المرور الجانبية عند فتح الأبواب و تحذير النقاط العمياء، ونظام مغادرة الحارة المرورية والتوجيه الذاتي لحفظ المسار، وإمكانية التغيير الذاتي للحارة المرورية، فضلا عن إمكانية التعرف على الإشارات المرورية، وتحذير السائق عند ملاحظتها للإرهاق.

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه، والخامسة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه.

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