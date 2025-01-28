بـ11.7 مليون جنيه.. ألبينا تطلق سيارتها B8 GT الفاخرة الجديدة

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برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة ألبينا (Alpina) سيارتها B8 GT الفاخرة الجديدة، التي تعد تكريما لسيارة بي إم دبليو من الفئة الثامنة، والتي تقترب من خط النهاية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تعديل موديلات الشركة البافارية أن الجران كوبيه الجديدة يقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط.

ولعشاق جمع السيارات تتوفر ألوان الطلاء الحصرية Arctic Race Blue وVerdant Green Pearl وPurple Silk. كما تتوفر للسيارة حليات في مظهر الكربون المعدني.

كما تتميز 20 نسخة بالطلاء مزدوج اللون والمكون من Black Sapphire Blue II أو Green II.

وتتوج الملامح الجديدة للسيارة من خلال حليات الكربون على فتحات التهوية والمئزر الأمامي والناشر الخلفي الجديد، فضلا عن العجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة B8 GT الجديدة على سواعد محرك V8 سعة 4.4 لتر، والذي يزأر بقوة 634 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وعلى الرغم من وزن السيارة البالغ 2175 كجم، إلا أن السيارة المعدلة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 330 كلم/س.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بسمات الفخامة، والتي تتمثل في التجهيزات الجلدية الفاخرة وفرش ألكانتارا والمكونات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، مع خيار فرش أرضية السيارة بجلد LAVALINA.

ومن المقرر طرح السيارة B8 GT الجديدة في الأسواق نظير سعر يبدأ من 225 ألف يورو (11 مليون و780 ألف جنيه مصري) تقريبًا.