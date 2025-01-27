"تشتريها أوروبي أم تجميع محلي".. رينو تاليانت في مواجهة جيلي إمجراند

كتب - محمد جمال:

تدخل كل من السيارة جيلي إمجراند المجمعة محليًا الجديدة ورينو تاليانت الأوروبية في منافسة مباشرة بسوق السيارات المصري، إذ تتقاربنا بتجهيزاتهما الفنية والكماليات، كما أن الفارق السعري بينهما 51 ألف جنيه.

في التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين رينو تاليانت وجيلي إمجراند المتوفرتين بمصر:

المحرك والأداء

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

تأتي رینو تالیانت الجديدة بمحرك تربو سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

الأبعاد المساحات

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان.

تجهيزات الأمان

جهزت إمجراند بمجموعة من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانزلاق (TCS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وبريك إلكتروني (EPB)، ونظام توقف مؤقت (Auto Hold).

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزات الأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ، برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

التجهيزات والكماليات

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي، كما تشمل كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس 4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

الأسعار والفئات

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي سيارة رينو الجديدة بفئتین من التجھیزات بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 899 ألف جنيه.

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