متوسط أسعار كيا سيراتو في سوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين عن السيارات التي يقدمها الصانع الكوري بالسوق المصري، بشرط أن تكون أسعارها مناسبة.

تعد كيا سيراتو واحدة من الطرازات المنتشرة بالشارع المصري نظرا لما تقدمه من خصائص ومميزات يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء لأسباب منها الاعتمادية وتوافر قطع الغيار.

بدأ إنتاج سيارة كيا سيراتو لأول مرة عام 2003، وحافظت السيارة على تصميمها الأول حتى عام 2009، ثم غيرته بشكل شبه كلي مع إصدار عام 2010 معلنة بذلك بداية الجيل الثاني منها.

وأهم ما يميز هذا الجيل هو التصميم الجديد والجذاب، وقوّة المحرك، وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، وغيرها من المميزات التي تقدم في سيارة من الفئة الاقتصادية.

تقدم كيا سيراتو بمحرك 1.6 لتر وبقوة تصل إلى 124 حصان و4 سلندر، فيما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 و 6 سرعات.

تصل السيارة الكورية الجنوبية لسرعة قصوى لمحرك السيارة إلى 155 نيوتن، يعطي محرك السيارة القوي سرعة قصوى تتراوح بين 180-190 كم/ساعة، وتتمكن من الوصول لـ 100 كم/ في غضون 11 ثانية فقط.

أسعار كيا سيراتو

يباع موديل 2009 بمتوسط سعري 550 ألف جنيه.

يباع موديل 2010 بمتوسط سعري 620 ألف جنيه.

يباع موديل 2011 بمتوسط سعري 660 ألف جنيه.

يباع موديل 2012 بمتوسط سعري 690 ألف جنيه.

يباع موديل 2013 بمتوسط سعري 700 ألف جنيه.

وتتحكم الحالة الفنية للسيارة وعداد الكيلو مترات والتجهيزات والكماليات في السعر النهائي للسيارة فضلًا عن حالة السوق وقت الشراء.

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