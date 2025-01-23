ستيلانتس تعتزم تصنيع شاحنة خفيفة جديدة في أمريكا

ديترويت - (د ب أ):

جددت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس التزامها بتنفيذ الاستثمارات التي وافقت عليها منذ عام، حيث تحاول المجموعة التي تنتج سيارات جيب الأمريكية التقارب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج، للأنباء فإن شركة السيارات تعتزم إنتاج شاحنة خفيفة متوسطة الحجم جديدة في مصنعها في بلفيدير بولاية إلينوي الأمريكية، الذي سبق إغلاقه في عهد الرئيس التنفيذي السابق لها كارلوس تافاريس.

وقد توصلت ستيلانتس الموجود مقرها في هولندا إلى اتفاق مع نقابة يونايتد لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة إلى اتفاق في أواخر 2023 لاستئناف تشغيل المصنع وتجميع شاحنة ، لكن تافاريس أرجأ هذه الخطط، مشيرًا إلى تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية.

وقال أنطونيو فيلوسا رئيس عمليات ستيلانتس في أمريكا الشمالية إن الاستثمار الجديد سيساهم في عودة حوالي 1500 عامل من أعضاء نقابة يونايتد لعمال صناعة السيارات إلى العمل في المصنع الموجود في شمال غرب شيكاغو. ووجه رسالة بريد إلكتروني إلى العمال بشأن خطط الشركة لمصنع بلفيدير والمصانع في ميشيجان وأهايو وإنديانا بعد أيام من لقاء جون إيلكان رئيس مجلس إدارة المجموعة مع ترامب.

وكتب فيلوسا في الرسالة "هذه التحركات جزء من التزامنا بالاستثمار في عملياتنا بالولايات المتحدة لزيادة إنتاجنا وتصنيعنا هنا... أبلغنا نقابة عمال السيارات بهذه التحركات وبرغبتنا في العمل معنا لتقوية شركتنا العظيمة".

كما تعهدت ستيلانتس بإنتاج الجيل القادم من السيارة دودج دورانجو من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في مصنعها بمدينة ديترويت، وضخ استثمارات جديدة في مصانعها بمدينة توليدو بولاية أوهايو ومدينة كوكومو بولاية إنديانا.