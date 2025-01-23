أودي تقدم السيارة A8L الجديدة رسميًا في مصر

كتب - محمد جمال:

أطلقت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATc) -الوكيل الرسمي لسيارات أودي في مصر، طرازها أودي A8 L الجديد في السوق المصرية، لتعزيز تواجدها محليًا في قطاع السيارات الفاخرة.

كان إطلاق الجيل الأول للموديل A8 في عام 1994 والذي عرف بأنه أفخم طرازات آودي السيدان، علمًا بأن الجيل الرابع الحالي من تلك السيدان كبيرة الحجم جرى تقديمه في عام 2017، قبل خضوعه لتحديثات منتصف العمر في عام 2022.

أودي A8 L الجديدة هي أكبر وأفخم موديلات آودي السيدان حاليًا، كما أنها تتمتّع بتصميم ديناميكي يواكب العصر، يجعلها تستميل في الأساس للعملاء العصريين، ويشير الحرف L إلى استعانتها بقاعدة عجلات طويلة، مما يجعل A8 L توفّر مستويات رحابة استثنائية.

جاءت الخطوط الخارجية لـA8 L مميّزة للغاية بفضل الاستعانة بشبك تهوية أمامي أعرض من ذي قبل مع زوائد كرومية معزّزة، إلى جانب مكابح رياضية سوداء اللون، ومصابيح رئيسية متطوّرة فئة Digital Matrix LED، وأخرى خلفية تحمل بصمة ضوئية مميّزة قابلة للتعديل من فئة OLED، يأتي ذلك بخلاف النوافذ المظلّلة والعجلات قياس 20 بوصة.

تعتمد أودي A8 L الأحدث بمحرّك TFSI فئة V6 سعة 3 لترات يولد 340 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 500 نيوتن-متر، بمساعدة نظام هجين معتدل Mild hybrid بجهد 48 فولت.

ويتّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام “كواترو” quattro، وتستطيع أن تصل لسرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 5.7 ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 250 كلم/ساعة.

تأتي أودي A8 L الجديدة بطول 5.32 مترًا في حين يبلغ العرض والارتفاع 1.94 و1.48 مترًا على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول 3.12 مترًا.

زودت المقصورة الداخلية لآودي A8 L الجديدة بشاشتين للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI، الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبّتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة، والأخيرة تُتيح إمكانية التحكّم في المكيّف الأوتوماتيكي وضبط وضعيات المقاعد.

بالإضافة إلى لوحة العدّادات الرقمية بالكامل قياس 12.3 بوصات (Audi virtual cockpit plus) ضمن التجهيزات القياسية) لاستكمال الطابع التقني الذكي.

وتضمّ أفخم سيارات آودي السيدان أيضًا باقة طويلة ومتنوِّعة من تجهيزات الراحة، أبرزها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، والكسوة الجلدية فئة “Valcona” مع تطريزات Diamond stitching المميّزة، وكذلك مقاعد أمامية يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة، ونظام تهوئة خاص بالمقاعد وأيضًا خاصية التدليك.

كذلك المقاعد التي تأتي بدعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات لراحة أكبر على المسافات الطويلة، ومسند إراحة للأقدام خلف مقعد الراكب الامامي، ومُبرّد مع صندوق خاص لاستيعاب الزجاجات والمشروبات بين المقاعد الخلفية، بخلاف النظام الصوتي ثلاثي الأبعاد فئة “Bang & Olufsen”، وخاصية “Audi phone box” التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا، والمقوّد الجلدي ثنائي الأذرع المثبّت عليه Paddle Shifters، ونظام إضاءة داخلي من 30 لونًا، بخلاف الطاولتين القابلتين للطيّ في الخلف لنقل الراحة والفخامة إلى مستوى جديد تمامًا.

تأتي A8 L الجديدة مجهّزة بالعديد مِن الأنظمة الإلكترونية المعزّزة للسلامة والأمان، مِنها مثبّت السرعة مع محدّد للسرعة، ونظام تعليق هوائي، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display) التي تُعرض عليها معلومات حيوية قُبالة السائق والكاميرا التي توفّر صورًا حتى 360 درجة، ونظام التحذير من تخطي المسار، بخلاف نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام آودي Pre Sense Basic، ومساعد الرؤية الليلية ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وغيرها من تجهيزات السلامة الرائدة.

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