أسعار ومواصفات أقوى سيارة لاند روفر ديفيندر في التاريخ.. صور

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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق الموديل Defender Octa الجديد، الذي يعد أقوى موديلات سيارة الطرق الوعرة على مر العصور.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن الموديل Defender Octa الجديد يعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات سعة 4.4 لتر، والذي يزأر بقوة 467 كيلووات/635 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Defender Octa الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وعلى الصعيد الشكلي، تتمتع السيارة Defender Octa الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، بمظهر مهيب ترسم ملامحه الشبكة الأمامية ذات الفتحات الكبيرة والرفارف العريضة والخلوص الأرضي الكبير.

وأعلنت لاند روفر أن أيقونتها Defender Octa الجديدة تتوفر نظير سعر يبدأ من 185 ألف و300 يورو (تسعة ملايين و667 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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