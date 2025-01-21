أبو غالي تكشف عن أحدث قائمة اسعار لسيارات جيلي في مصر

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كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لجميع طرازات العلامة الصينية بالسوق المحلي خلال شهر يناير الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار الجديدة الظهور الأول للسيارتين جيلي إمجراند السيدان، جيلي كول راي الكروس أوفر المجمعتين محليًا من خلال مجموعة أوتو موبيلتي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جيلي المتاحة بالسوق المصري، والتي شهدت استقرارًا لجميع الطرازات:

جيلي GX3 Pro

جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر، قدمن بنفس سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

جيلي أوكافانجو

أيضاً استقرت أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري وقدمت فئتها الوحيدة بمليون و 769 ألف جنيه.

جيلي كولراي

جيلي كول راي موديل 2025 المستوردة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر تبدأ أسعارها من مليون و 376 ألف جنيه للفئة الأولى ، والفئة الثانية بمليون 446 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي مليون 596 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بمليون 639 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

أسعارها استقرت دون تغيير لتبدأ من مليون و 759 ألف جنيه للفئة ، ومليون و 895 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و 959 ألف جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.

جيلي كول راي "المجمعة محليًا"

قدمت أبو غالي كول راي المجمعة محلياً بنفس الأسعار التي أعلن عنها المصنع المحلي أوتو موبيلتي، لتبدا من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

جيلي إمجراند "المجمعة محليًا"

قدمت أبو غالي إمجراند المجمعة بأسعار تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و980 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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