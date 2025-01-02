تراجع أسعار عدد من سيارات هافال الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيارتيها جوليون وهافال H6 موديلات 2025، بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

وجاءت أسعار السيارتين بعد تراجع أسعارهما كالتالي:

هافال H6

تراجعت أسعار هافال H6 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها الجديدة من مليون و350 ألف بدلا من مليون و400 ألف للفئة الأولى Standard، و مليون و470 ألف بدلا من مليون و520 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و500 ألف بدلا من مليون و550 آلاف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و620 ألف بدلا من مليون و680 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

حملت هافال H6 محرك 4 سلندر تربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر غتد 1500 دورة/الدقيقة يتربط بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات Dry Clutches بدون نظام تزييت للتبريد.

احتوت h6 قياسيا على أنظمة تشمل ABS وEBD مع دعم الفرملة BA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC وعند نزول المنحدرات HDC والتحكم في الجر ودعم الفرامل داخل المنعطفات بالإضافة لمراقبة ضغط الإطارات وتحذير السائق عند الإرهاق وحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

هافال جوليون

تراجعت أسعار هافال جوليون بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها الجديدة من مليون و150 ألف بدلا من مليون و200 ألف للفئة الأولى Standard، و مليون و240 ألف بدلا من مليون و280 ألف للفئة الثانية Deluxe، ومليون و320 ألف بدلا من مليون و360 آلاف للفئة الثالثة Deluxe SR، ومليون و370 ألف بدلا من مليون و430 ألف للفئة الرابعة High Deluxe.

تعمل هافال جوليون بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches .

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءاً من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

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