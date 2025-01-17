أستون مارتن فانتاج رودستر بقوة 665 حصان.. تصل من لـ 100 كم/س في 3.6 ثانية

جايدون - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق نسخة رودستر من أيقونتها Vantage الرياضية.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Vantage المكشوفة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات بسعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، والذي يزأر بقوة تصل إلى 489 كيلووات/665 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة ثنائية المقاعد المكشوفة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

كما تم تجهيز السيارة الرودستر بسقف قماشي يعد الأسرع في العالم؛ حيث يتم غلقه في غضون 8ر6 ثانية فقط.

تصميم أنيق

ويتميز تصميم Vantage الرودستر بحفاظه على اللمسات الأنيقة والتأثيرات الفريدة للطراز الكوبيه، بالإضافة إلى الإبقاء على الخطوط الهندسية المميزة سواء كان السقف في وضعية الفتح أو الإغلاق. ويمنح ذلك السيارة مظهرا متألقا بتصميم فريد يرتقي إلى مستوى سمعة العلامة، لا سيما عند طي السقف، الذي يضفي مزيدا من الروعة على جمالية السيارة. كما تنفرد السيارة بتناغم فريد بين الزجاج الأمامي، الذي يتيح مجال رؤية واسع مع الانحناءات الرفيعة في وسط الهيكل.

كما استخدمت العلامة في الطراز الرودستر هيكلا عريضا يماثل طراز كوبيه؛ حيث تمت زيادة سعة فتحة شبكة المبرّد الشهيرة من أستون مارتن، والتي تمثل نموذجا يحتذى به في آلية المواءمة بين اللمسات الجمالية والجوانب العملية، لا سيما وأن شبكة المبرد الكبيرة تزيد من تدفق الهواء إلى محرك السيارة القوي بنسبة 30% تقريبا.

وتضفي اللوحة الرائعة على السيارة مظهرا رياضيا مميزا؛ حيث تتوفر بثلاثة ألوان جديدة هي الياقوت المتلألئ وساتان الياقوت المتلألئ والبرونزي المتوهج، بينما تم تحديد ألوان السقف بالأسود والأحمر والأزرق أو بالأسود والفضي. وبهدف تعزيز الطابع الرياضي للسيارة، تتوفر إمكانية تطبيق مجموعة من تصاميم الطلاء بـ 21 لونا مختلفا. كما يمكن الاختيار من بين أربعة تصاميم مختلفة للعجلات بقياس 21 بوصة مع مجموعة من اللمسات النهائية، بالإضافة إلى سبعة خيارات مختلفة لألوان ملاقط المكابح.

أنظمة الملتيميديا والصوت

وتمثل Vantage الرودستر أحدث الطرازات المزودة بالجيل الجديد من نظام الملتيميديا الخاص بعلامة أستون مارتن، والذي ينطوي على نظام متكامل متعدد الشاشات مع اتصال كامل بالإنترنت، ويتميز باستخدام تقنية شاشة اللمس عالية الوضوح بمقاس 10.25 بوصة مع ميزة التحكم بالإيماءات بإصبع واحد وعدة أصابع.

وتحقق السيارة الجديدة توازنا بين مزايا استخدام شاشة اللمس والمفاتيح التقليدية؛ حيث تضم مجموعة من الأزرار للعمليات الميكانيكية الأساسية، بما فيها تبديل التروس واختيار نمط القيادة والتحكم بأنظمة التدفئة والتهوية.

كما توجد مفاتيح خاصة لإعدادات الهيكل ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات والعادم ونظام السلامة الفعال ونظام التحكم بالمسافة عند الركن، بما يضمن للسائق سهولة الوصول إلى أكثر مفاتيح التحكم استخداما أثناء القيادة دون الحاجة إلى إبعاد عينيه عن الطريق.

وتتميز السيارة أيضا بتطبيق أستون مارتن الجديد لتعزيز تجربة العملاء، والذي يتوفر على نظاميّ آي أو إس وأندرويد، ويتيح التواصل مع السيارة والتحكم بها والحصول على الملاحظات من خلال الأجهزة الإلكترونية الخاصة.

كما تم تزويد السيارة بنظام أستون مارتن الصوتي 390 وات والمكون من 11 مكبر صوت، والذي تم تطويره باستخدام أجهزة حديثة ويوفر وضع الصوت المحيطي ويستفيد من معالجة الصوت بتقنية كوانتوم لوجيك® لتقديم أفضل مستويات الأداء الصوتي في السيارة.

وحرصا منها على تلبية أذواق عشاق الموسيقى أثناء القيادة، طورت أستون مارتن بالتعاون مع "باورز أند ويلكنز"، الشريك الصوتي للعلامة، نظاما اختياريا تم تصميمه ليتناسب مع حجم وشكل المقصورة الداخلية لسيارة Vantage الرودستر، ويجمع بين أحدث التقنيات والابتكارات المتوفرة في أنظمة الصوت عالية الجودة، التي تميز شركة "باورز أند ويلكنز".

نظام التعليق والحماية من الانقلاب

ومن ناحية أخر، حظي نظام التعليق بعناية فائقة لمراعاة التغيير في الكتلة وتوزيع الوزن. وتسمح هذه التعديلات رغم بساطتها بإعادة ضبط البرامج الخاصة بكل من المخمدات الخلفية وتثبيت علبة التروس الخلفية، مما يعكس المدى البعيد، الذي ذهب إليه مهندسو أستون مارتن لضمان نقل أسلوب التحكم الفريد من سيارة كوبيه إلى رودستر.

كما خضعت هيكلية حماية السيارة أثناء الانقلاب لتحسينات متقنة تتيح تعزيز مزايا القوة وخفة وزن السيارة إلى أقصى حد ممكن. وقد تم تصميم نظام حماية السيارة أثناء الانقلاب من مادة الألومنيوم بواسطة عملية يطلق عليها اسم "كاستروجن"، والتي تعتمد على دمج العناصر المناسبة لكل من عمليتي الصب والقذف، مما يضمن توفير منظومة تغليف متماسكة وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام.